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У Криму фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" перевели у камеру до активіста Бекірова, - адвокат

За його словами, "для Сервера це буде великим випробуванням", оскільки Едем "тяжкохворий чоловік" і за ним треба доглядати
Заарештованого в Криму у "справі Хізб ут-Тахрір" координатора громадського об'єднання "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва перевели у СІЗО в одну камеру з кримськотатарським активістом Едемом Бекіровим.
У Криму фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" перевели у камеру до активіста Бекірова, - адвокат Фото: radiosvoboda.org

"Після того, як моєму підзахисному, фігуранту "справи Веджіє Кашка" Руслану Трубачу змінили запобіжний захід на домашній арешт, в камеру, де він сидів з Едемом Бекіровим, перевели нашого координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва", - розповів адвокат, повідомляє "Крим.Реалії".

За його словами, "для Сервера це буде великим випробуванням", оскільки Едем "тяжкохворий чоловік" і за ним треба доглядати.

15 січня Бекірова перевели із СІЗО Сімферополя на медичний огляд у відділення ендокринології Республіканської клінічної лікарні імені Семашка. 18 січня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Бекірова виписали з лікарні і відправили в спецблок Сімферопольського СІЗО.

Також, в кримського татарина Едема Бекірова, якого звинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів та утримують в СІЗО Сімферополя, вкрай важкий стан здоров’я, його життя під загрозою.

Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом із іншим кримським татарином Едемом Смаїловим. Звинувачення проти них долучили до так званої "бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір" – релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить за мету створення ісламського халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.

У грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці, до 9 лютого 2019 року, арешт Мустафаєву і Смаїлову.

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