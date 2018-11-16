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У Криму ФСБ прийшла з обшуками до "Свідків Єгови", є затриманий

Окупаційна влада РФ заборонила їхню діяльність на території Криму
У Джанкої, що в анексованому Криму, силовики ФСБ прийшли з обшуками до людей, яких підозрюють в участі у релігійній організації "Свідки Єгови".
У Криму ФСБ прийшла з обшуками до "Свідків Єгови", є затриманий Фото: sharij.net

ФСБ затримала керівника місцевої регіональної групи "Свідків Єгови" Сергія Філатова, повідомиляє "Радіо Свобода".

Російські силовики заявили, що проти Філатова порушили кримінальну справу.

ФСБ вважає, що члени "Свідків Єгови" нібито можуть бути пов’язані з українськими спецслужбами, або координуватися з центрів "Свідків Єгови" на материковій Україні.

Нагадаємо, у липні 2017 року в Росії набула чинності заборона "Свідків Єгови". Через це свідки Єгови подали зустрічний позов до Мін'юсту Росії з вимогою визнати організацію жертвою політичних репресій. Однак суд відмовився прийняти цей позов через правила підсудності.

Мін’юст Росії звинувачує Свідків Єгови в екстремізмі.

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16 11 2018 10:39
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