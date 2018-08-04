CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому Криму під час зіткнення електрички з мікроавтобусом загинули п'ятеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму ДТП за участю маршрутки і електрички: є загиблі
ДТП сталася в місті Армянськ
Фото: ТАСС
"Мікроавтобус прямував за маршрутом Севастополь - Армянськ, після зіткнення поїзд не зійшов з колії, в електричці немає постраждалих, усі постраждалі - в автобусі", - розповів представник ГУ МНС РФ, повідомляє "ТАСС".
Травми отримали щонайменше 12 пасажирів автобуса. Усіх госпіталізовано. Стан частини з них оцінюють як тяжкий.
Поїзд їхав сполученням "Армянськ-Керч".
"Рух електропоїздів не порушено, залізничне полотно не постраждало, але потрібен час, щоб деформований мікроавтобус за допомогою важкої техніки відтягнути із залізниці", - додав представник ГУ МНС РФ.
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08 04 2018 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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