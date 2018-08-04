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У Криму ДТП за участю маршрутки і електрички: є загиблі

ДТП сталася в місті Армянськ
В окупованому Криму під час зіткнення електрички з мікроавтобусом загинули п'ятеро людей.
У Криму ДТП за участю маршрутки і електрички: є загиблі Фото: ТАСС

"Мікроавтобус прямував за маршрутом Севастополь - Армянськ, після зіткнення поїзд не зійшов з колії, в електричці немає постраждалих, усі постраждалі - в автобусі", - розповів представник ГУ МНС РФ, повідомляє "ТАСС".

Травми отримали щонайменше 12 пасажирів автобуса. Усіх госпіталізовано. Стан частини з них оцінюють як тяжкий.

Поїзд їхав сполученням "Армянськ-Керч".

"Рух електропоїздів не порушено, залізничне полотно не постраждало, але потрібен час, щоб деформований мікроавтобус за допомогою важкої техніки відтягнути із залізниці", - додав представник ГУ МНС РФ.

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08 04 2018 14:22
ТЕГИ: Крим, ДТП
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