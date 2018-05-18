У Криму можуть створити Кримську Раду

Президент України Петро Порошенко прогнозує завершення найближчим часом розробки проекту змін до Конституції про статус Криму, який передбачає, зокрема, створення місцевого представницького органу - Кримської Ради.

Про це він сказав під час виступу на заходах, присвячених Дню боротьби за права кримськотатарського народу та Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"За рік робоча група, створена Конституційною комісією, напрацювала пропозиції щодо змін до розділу Х Конституції України. Вони мають закріпити невід'ємне право кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення у складі незалежної Української держави. Саме таке право група пропонує визнати джерелом особливого статусу Кримської автономії як невіддільної складової частини єдиної України", – зазначив Порошенко.

За словами глави держави, залучені експерти, науковці та представники громадськості наголошують, що їхні пропозиції спрямовані на забезпечення рівних прав та свобод всіх громадян України, незалежно від етнічного походження, які проживатимуть у "звільненому від російських загарбників українському Криму".

"Всі разом вони обиратимуть представницький орган Кримської автономії, який робоча група пропонує назвати Кримською радою", – додав Порошенко.

За його словами, особливості обрання депутатів-представників кримськотатарського народу робоча група пропонує визначити окремим Законом України.

"Впевнений, що в українському Криму пануватимуть мир та злагода між різними етносами – українцями, кримськими татарами, росіянами та іншими. Але в разі виникнення в Криму ситуації, що становить реальну загрозу державному суверенітету чи територіальній цілісності України, члени робочої групи пропонують надати Президентові України право "запроваджувати в Криму особливий режим врядування шляхом призначення спеціального державного урядника з одночасним припиненням відповідних повноважень влади Кримської автономії", – також наголосив президент.

"Я очікую, що робоча група остаточно схвалить ці пропозиції, часу було для цього достатньо, і передасть їх найближчим часом на розгляд Конституційної комісії", – зауважив глава держави.

Порошенко також зазначив, що дискусія буде непроста і він не має жодних ілюзій, особливо, коли дійде до парламентської зали.

Нагадаємо, Порошенко анонсував підготовку законопроекту про колабораціоністів.