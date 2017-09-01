CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа озері Сасик-Сиваш під Євпаторією в окупованому Криму лебеді опинилися в крижаному полоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму на озері зграя лебедів застрягла в кризі
Вода біля берега повністю забита крижаною кашею, в якій вже дуже важко рухаються лебеді
Фото: "Новости Крыма"
"Вода біля берега повністю забита крижаною кашею, в якій вже дуже важко рухаються лебеді. Два лебеді вже замерзли, їхні задубілі трупи були там же", - зазначили волонтери, повідомляють "Новини Криму".
"Були залучені водолази, щоб вивести зграю з сніжної рідоти на чисту воду. Ще два лебеді знесиліли настільки, що вибратися вже не змогли. Їх відловили і передали волонтерам для відігрівання в теплі", - повідомили в громадській організації.
Нагадаємо, минулого тижня у Чернівецькій області на озері села Чортория помер 21 лебідь.
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