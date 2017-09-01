У Криму на озері зграя лебедів застрягла в кризі

На озері Сасик-Сиваш під Євпаторією в окупованому Криму лебеді опинилися в крижаному полоні.

"Вода біля берега повністю забита крижаною кашею, в якій вже дуже важко рухаються лебеді. Два лебеді вже замерзли, їхні задубілі трупи були там же", - зазначили волонтери, повідомляють "Новини Криму".

"Були залучені водолази, щоб вивести зграю з сніжної рідоти на чисту воду. Ще два лебеді знесиліли настільки, що вибратися вже не змогли. Їх відловили і передали волонтерам для відігрівання в теплі", - повідомили в громадській організації.

Нагадаємо, минулого тижня у Чернівецькій області на озері села Чортория помер 21 лебідь.