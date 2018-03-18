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У Криму на виборах президента РФ Путін набирає понад 90% голосів

Міжнародні партнери і Україна не визнають російські вибори в анексованому Криму
За результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.
У Криму на виборах президента РФ Путін набирає понад 90% голосів Фото: tass.ru

Про це повідомляє РБК.

Станом на 23:34 за київським часом після обробки понад 70% бюлетнів Путін набирає 75,91% голосів, Грудінін – 12,59%, Жириновський – 6,08%.

Анексований Крим серед п'яти регіонів, де Путін набирає понад 90% голосів (у списку також Тува, Кабардіно-Балкарія, Дагестан та окупований Севастополь).

Середня явка по Росії (за підрахунками на 23:02 за київським часом) склала 59,4%, у Криму – 63,86%.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко, який перебуває з державним візитом на Близькому Сході, висловився щодо виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

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18 03 2018 23:39
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