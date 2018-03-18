ПОЛІТИКА НОВИНИЗа результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму на виборах президента РФ Путін набирає понад 90% голосів
Міжнародні партнери і Україна не визнають російські вибори в анексованому Криму
Фото: tass.ru
Про це повідомляє РБК.
Станом на 23:34 за київським часом після обробки понад 70% бюлетнів Путін набирає 75,91% голосів, Грудінін – 12,59%, Жириновський – 6,08%.
Анексований Крим серед п'яти регіонів, де Путін набирає понад 90% голосів (у списку також Тува, Кабардіно-Балкарія, Дагестан та окупований Севастополь).
Середня явка по Росії (за підрахунками на 23:02 за київським часом) склала 59,4%, у Криму – 63,86%.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко, який перебуває з державним візитом на Близькому Сході, висловився щодо виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 03 2018 23:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах