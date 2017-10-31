У Криму на журналістів, які "нелояльні до влади РФ", колеги пишуть доноси
"По Криму, за даними наших експертів, ми констатуємо те, що немає там діяльності незалежних ЗМІ, ігноруються професійні стандарти, є відчуття тривоги серед журналістів і таке явище, як доноси, коли саме кримські журналісти пишуть на журналістів, які, на їхню думку, не дотримуються певних поглядів або лояльності до Росії, і відповідно за це ініціюються певні переслідування журналістів", - розповів голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко під час презентації Звіту про порушення прав журналістів на окупованій території, повідомляє "Укрінформ".
Він підкреслив, що ситуація з журналістом Миколою Семеною, якого засуджено на 2,5 роки умовно з випробувальний терміном на 3 роки та забороною займатися публічною діяльністю, є яскравим прикладом реального стану журналістики в Криму. Водночас голова НСЖУ запевнив, що спільно з міжнародними організаціями наразі докладаються зусилля для переведення Семени на лікування в Україну.
Нагадаємо, у квітні минулого року депутат Держдуми Ірина Ярова і член Ради Федерації Віктор Озеров запропонували повернути в Кримінальний кодекс статтю "Неповідомлення про злочин" і внесли в нижню палату відповідний законопроект.
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