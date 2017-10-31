У Криму на журналістів, які "нелояльні до влади РФ", колеги пишуть доноси

Ситуація з журналістом Миколою Семеною, якого засуджено на 2,5 роки умовно з випробувальний терміном на 3 роки та забороною займатися публічною діяльністю, є яскравим прикладом реального стану журналістики в Криму

На території анексованого Криму відсутня дійсно незалежна діяльність ЗМІ й поширеними є доноси журналістів на своїх же колег за певні погляди чи нелояльність до окупаційної російської влади.

"По Криму, за даними наших експертів, ми констатуємо те, що немає там діяльності незалежних ЗМІ, ігноруються професійні стандарти, є відчуття тривоги серед журналістів і таке явище, як доноси, коли саме кримські журналісти пишуть на журналістів, які, на їхню думку, не дотримуються певних поглядів або лояльності до Росії, і відповідно за це ініціюються певні переслідування журналістів", - розповів голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко під час презентації Звіту про порушення прав журналістів на окупованій території, повідомляє "Укрінформ".

Він підкреслив, що ситуація з журналістом Миколою Семеною, якого засуджено на 2,5 роки умовно з випробувальний терміном на 3 роки та забороною займатися публічною діяльністю, є яскравим прикладом реального стану журналістики в Криму. Водночас голова НСЖУ запевнив, що спільно з міжнародними організаціями наразі докладаються зусилля для переведення Семени на лікування в Україну.

Нагадаємо, у квітні минулого року депутат Держдуми Ірина Ярова і член Ради Федерації Віктор Озеров запропонували повернути в Кримінальний кодекс статтю "Неповідомлення про злочин" і внесли в нижню палату відповідний законопроект.