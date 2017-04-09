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У Криму нагородили екс-"беркутівців", які зрадили присягу

Після російської анексії півострова вони служать у силових структурах країни-окупанта
В окупованому Севастополі на Сапун-горі у неділю, 3 вересня, відбулося урочисте шикування севастопольського спецпідрозділу "Беркут".
У Криму нагородили екс-"беркутівців", які зрадили присягу Михайло Добровольський. Фото: vlada.io

Шикування приурочене до святкової дати - 24 років з дня заснування підрозділу. Після анексії Криму Росією його бійці перейшли на службу в силові структури країни-окупанта.

Зрадникам вручили крапові берети, грамоти та подяки, - повідомляє "Крим. Реалії".

За даними сайту "Форпост", загін входить до складу Росгвардії, його бійці займаються оперативними виїздами, знешкодженням вибухових пристроїв і боєприпасів, забезпеченням громадської безпеки та "боротьбою з проявами тероризму".

"Сформовано загін, загін працездатний. Лише за це літо виконано численну кількість завдань. Результатами роботи співробітників спецпідрозділу та результатами, з якими вони підходять до завершення 2017 року, я як начальник управління задоволений. Є чим пишатися", – заявив "начальник" управління служби військ Національної гвардії Росії по Севастополю Сергій Колбін.

Нагадаємо, правоохоронні органи Росії відмовили Україні в екстрадиції 21 колишнього співробітника "Беркуту", які підозрюються в розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Раніше, під час заходів до Дня Росії в Москві місцеві ЗМІ зафіксували, як  Сергій Кусюк у формі російського спецпризначенця "ОМОН" брав участь у розгоні демонстрантів.

 

 

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04 09 2017 08:58
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