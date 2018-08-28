У Криму не залишилось жодної школи з українською мовою навчання, - ЗМІ
"За офіційними даними так званого Міністерства освіти, науки і молоді Криму у 2017/2018 роках працює 7 муніципальних освітніх установ з кримськотатарською мовою навчання, 4 - з російською та кримськотатарською мовами навчання і п'ять освітніх установ, що змінили статус школи кримськотатарської мови на загальноосвітні заклади. Тобто, без визначення мови навчання", - повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, інформує "Крим.Реалії".
"Із семи українських шкіл, які були до моменту окупації Криму, не залишилося жодної. Всі школи переведені на російську або на змішану мову навчання, де є класи з українською мовою навчання. Але більшість класів з російською мовою навчання. Яскравий приклад - це українська гімназія у Сімферополі", - заявив керівник Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін.
Також, із жовтня цього року українські ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Криму, будуть вести програми на 75% українською мовою.
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