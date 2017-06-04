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У Криму оштрафували український корабель та відправили додому

Сплата штрафу означає визнання легітимності окупаційної влади Криму, а несплата може спровокувати подальші проблеми з прикордонниками Криму
Кримські прикордонники безпідставно наклали штраф на судновласника 30 тис. рублів, змусивши капітана судна поставити підпис під складеним протоколом.
У Криму оштрафували український корабель та відправили додому Фото: Державне агентство рибного господарства України

Судновласник ТОВ Бора (Україна-Одеса) планує захищати інтереси щодо неправомірного інциденту. Прикордонники змусили капітана судна поставити підпис під складеним протоколом. Вони погрожували конвоювати українське судно під арешт в найближчий порт Криму, - повідомили в Державному агентстві рибного господарства України, інформує "Еспресо".

"Сплата штрафу означає визнання легітимності окупаційної влади Криму, а несплата може спровокувати подальші проблеми з прикордонниками Криму. Держрибагентство вважає, що ситуація вимагає активного втручання з боку МЗС і Мін'юсту", - зазначили у відомстві.

Незаконно затримане окупантами Криму українське риболовецьке судно "Рибак Херсона" йде в напрямку порту Південний в Одеській області.

"Станом на 6.04.2017 судно "Рибак Херсона", незаконно затримане напередодні прикордонниками Криму в економічній зоні України, йде в напрямку порту Південний в Одеській області. Прибуття судна очікується вранці 07.04.2017 року", - заявили у відомстві.

У Держрибагентства відзначили, що російські прикордонники усно попередили екіпаж "Рибака Херсона", що з травня мають намір повідомляти береговим службам окупованого Криму про необхідність арешту українських суден поблизу берегів півострова, попри їх знаходження в економічній зоні України.

Нагадаємо, Малиновський районний суд Одеси визнав винним капітана судна "Sky Moon" (прапор Танзанії), яке незаконно заходило в порт анексованого Росією Криму.

 
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06 04 2017 19:59
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