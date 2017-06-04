У Криму оштрафували український корабель та відправили додому
Судновласник ТОВ Бора (Україна-Одеса) планує захищати інтереси щодо неправомірного інциденту. Прикордонники змусили капітана судна поставити підпис під складеним протоколом. Вони погрожували конвоювати українське судно під арешт в найближчий порт Криму, - повідомили в Державному агентстві рибного господарства України, інформує "Еспресо".
"Сплата штрафу означає визнання легітимності окупаційної влади Криму, а несплата може спровокувати подальші проблеми з прикордонниками Криму. Держрибагентство вважає, що ситуація вимагає активного втручання з боку МЗС і Мін'юсту", - зазначили у відомстві.
Незаконно затримане окупантами Криму українське риболовецьке судно "Рибак Херсона" йде в напрямку порту Південний в Одеській області.
"Станом на 6.04.2017 судно "Рибак Херсона", незаконно затримане напередодні прикордонниками Криму в економічній зоні України, йде в напрямку порту Південний в Одеській області. Прибуття судна очікується вранці 07.04.2017 року", - заявили у відомстві.
У Держрибагентства відзначили, що російські прикордонники усно попередили екіпаж "Рибака Херсона", що з травня мають намір повідомляти береговим службам окупованого Криму про необхідність арешту українських суден поблизу берегів півострова, попри їх знаходження в економічній зоні України.
Нагадаємо, Малиновський районний суд Одеси визнав винним капітана судна "Sky Moon" (прапор Танзанії), яке незаконно заходило в порт анексованого Росією Криму.
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