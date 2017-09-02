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У Криму почали транслювати українське радіо

Чонгарська телевежа почала транслювати українську та кримськотатарську радіостанції на південні райони Херсонщини, а також анексований Крим.
"Українське радіо" і кримська радіостанція Meydan Radiosı почали мовлення на територію анексованого Криму, з недавно побудованої телерадіовежі в селі Карачун Херсонської області.
У Криму почали транслювати українське радіо Фото: 112.ua

"Трансляцію цілодобового мовлення на окупований Крим та сусідні з ним населені пункти Херсонщини у тестовому режимі розпочала 150-метрова вишка, збудована біля села Чонгар Генічеського району області. На ній уже встановили весь комплекс антенно-фідерного обладнання та потужні 5-кіловатні передавачі", - повідомила парламентська газета "Голос України".

Вказується, що в ефірі наразі тільки перший канал Українського радіо (100,7 FM).

"Однак ліцензії на мовлення українською і кримськотатарською через вишку отримали також радіо "Мейдан" (101,4 FМ), "Крим Реалії" (105,9 FM) і "Херсон FM" (107,8 FM). Вартість проекту становила чотири мільйони гривень", - повідомляє газета.

"У зону впевненого прийому згаданих українських станцій відтепер потрапляють Генічеський і Новотроїцький район Херсонщини, міста Джанкой, Джанкойський і Червоноперекопський райони АРК. Але "впіймати" передачі УР-1 вже зараз можна і в Сімферополі. Хоча патріотично налаштовані мешканці Криму кажуть, що саме у Сімферополі їх уже намагаються глушити", - пише видання.

Як відомо, у січні на Чонгарі було змонтовано 108 метрів телевежі, яка дає сигнал на анексований Крим.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обрала чотири радіокомпанії, які мовитимуть на територію анексованого Криму з телевежі в Чонгарі.

Раніше повідомляли, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить все можливе, щоб найближчим часом в анексованому Криму відновилося українське мовлення

 

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09 02 2017 15:33
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