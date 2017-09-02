У Криму почали транслювати українське радіо
"Трансляцію цілодобового мовлення на окупований Крим та сусідні з ним населені пункти Херсонщини у тестовому режимі розпочала 150-метрова вишка, збудована біля села Чонгар Генічеського району області. На ній уже встановили весь комплекс антенно-фідерного обладнання та потужні 5-кіловатні передавачі", - повідомила парламентська газета "Голос України".
Вказується, що в ефірі наразі тільки перший канал Українського радіо (100,7 FM).
"Однак ліцензії на мовлення українською і кримськотатарською через вишку отримали також радіо "Мейдан" (101,4 FМ), "Крим Реалії" (105,9 FM) і "Херсон FM" (107,8 FM). Вартість проекту становила чотири мільйони гривень", - повідомляє газета.
"У зону впевненого прийому згаданих українських станцій відтепер потрапляють Генічеський і Новотроїцький район Херсонщини, міста Джанкой, Джанкойський і Червоноперекопський райони АРК. Але "впіймати" передачі УР-1 вже зараз можна і в Сімферополі. Хоча патріотично налаштовані мешканці Криму кажуть, що саме у Сімферополі їх уже намагаються глушити", - пише видання.
Як відомо, у січні на Чонгарі було змонтовано 108 метрів телевежі, яка дає сигнал на анексований Крим.
Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обрала чотири радіокомпанії, які мовитимуть на територію анексованого Криму з телевежі в Чонгарі.
Раніше повідомляли, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.
Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить все можливе, щоб найближчим часом в анексованому Криму відновилося українське мовлення
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