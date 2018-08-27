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У Криму повідомляють про викид в повітря невідомої речовини

В Армянськ екстрено виїхала група фахівців
На півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, через що в Армянську утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.
У Криму повідомляють про викид в повітря невідомої речовини Фото: krymr.com

Про це повідомляє віце-прем'єр окупаційного уряду Криму Ігор Михайличенко.

"В ніч з 23 на 24 серпня в місті Армянську стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, що має жовтуватий відтінок", – сказав журналістам Михайличенко.

За його словами, в Армянськ екстрено виїхала група фахівців.

"Зібрані необхідні проби для проведення відповідних досліджень. Природа походження викинутої речовини поки не визначена. Чекаємо результатів досліджень. Про те, що це за речовина і яка природа її походження, можливо буде говорити тільки після отримання результатів досліджень", – сказав Михайличенко.

Як повідомляє "Крым.Реалии", мешканці Армянська занепокоєні: їх ключі від будинків, решітки радіаторів в автомобілях і будівельні інструменти на балконах вкрилися іржею. Містяни пишуть в соцмережах, що, ймовірно, це викиди з заводу "Кримський титан".

Нагадаємо, в українському Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб заявили, що в окупованому Росією Криму значно погіршився стан зеленого покрову на степовій частині півострова через брак води.

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27 08 2018 21:49
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