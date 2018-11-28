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У Криму проходить обшук у активістки Українського культурного центру

Подробиці наразі невідомі
У Сімферополі в анексованому Росією Криму рано вранці 28 листопада в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики прийшли з обшуком.
У Криму проходить обшук у активістки Українського культурного центру Фото: соцмережі

Коментарів російських силовиків з приводу обшуку немає, повідомляє "Крим.Реалії".

Додамо, 29 серпня російські силовики проводили обшук в будинку активістки Українського культурного центру (УКЦ) Ольги Павленко. Її і членів її родини підозрювали у зв’язках із "Правим сектором", який Росія заборонила. Павленко виїхала з Криму.

У квітні цього року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав старший помічник призначеного Росією прокурора Сімферополя Олексій Пучков: його цікавила робота центру і випуск газети "Кримський терен". Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.

Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він створений з метою збереження і популяризації на півострові української культури.

При цьому фактична влада анексованого Росією Криму чинить тиск на учасників центру: їх викликають на допити і "бесіди" до правоохоронних органів, попереджають про неприпустимість екстремізму. 

Одному з лідерів Українського культурного центру в Криму Леоніду Кузьміну в 2017 році після погроз і тиску з боку силовиків довелося залишити півострів.

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28 11 2018 09:48
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