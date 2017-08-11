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У Криму знову пройшли обшуки у громадських активістів

У Криму чергові обшуки в активістів
В анексованому Криму окупаційна влада в середу вранці проводить обшуки в активістів у декількох населених пунктах.
У Криму знову пройшли обшуки у громадських активістів Фото: Getty Images

"У Бахчисараї вчергове проходить обшук. Цього разу під прицілом уваги силовиків опинився Сейтумеров Сейтумер – громадський активіст і громадський працівник", –  повідомляє "Кримская солидарность" у Facebook.

Сейтумеров працює адміністратором у кафе Салачик, яким володіє затриманий 11 жовтня Асанов Марлен (Сулейман).

Сейтумерова забрали в поліцію Бахчисарая.

Адвокат намагається потрапити до снього. На обшук у будинку Сейтумерова адвоката не допускали .

Крім того, в місті Старий Крим пройшов обшук у будинку ще одного активіста – Алімдара (Руслан за паспортом) Белялова. Силовики поїхали, вилучивши телефони на експертизу. Активіста не забирали. За словами Белялова, всі учасники обшуку – не місцеві.

Після обшуку Белялов виявив зникнення 3000 доларів і 60 000 рублів. "Просто забрали, без протоколів та іншої бюрократії", – йдеться у повідомленні.

Ще один обшук пройшов у селищі Зарічне Сімферопольського району в домівці Кантімірова Ельдара. У нього теж вилучили телефони і ноутбук.

За даними "Кримської солідарності", усі, крім Сейтумерова, вже не обмежуються у вільному пересуванні, обшуки в їхніх домівках завершено.

Тим часом, 5-х працівників громадського харчування, які працевлаштовані у Алімдара Белялова, доставили в райвідділ "для бесіди".

Крім того, повідомляють про обшук у смт. Кіровське по вулиці Шкільна.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України.

 
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08 11 2017 09:18
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