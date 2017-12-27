У Криму схвалили продаж "віджатого" у Коломойського майна
Про це йдеться в повідомленні "кримського парламенту".
Йдеться про санаторії, готелі і автозаправну станцію.
"На продаж будуть виставлені заправка в Сімферопольському районі, дитячий санаторій "Таврида" в Євпаторії (8 об'єктів), рекреаційний комплекс "Наутілус" в Гурзуфі (9 об'єктів) та готель "Крим" в Ялті (103 об'єкта)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, окупанти виставили на продаж кримські мережі АЗС, що належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Їх оцінили у 10,66 млн доларів.
У Криму групі "Приват" належала 41 АЗС (десята частина розташованих на півострові станцій). З них 15 АЗС працювали під брендом "Укрнафта", ще 15 АЗС - ANP, чотири - "Сентоза" і 7 АЗС - "Авіас".
Як відомо, окупаційна влада Криму також "націоналізувала" три санаторії і готель, які належать структурам, пов'язаним з Коломойським. У нього забрали пансіонати "Енергетик", "Масандра", "Кастрополь", а також готель "Крим". Всі об'єкти розташовані в Ялті.
При окупації Криму Росією в 2014 році було "націоналізовано" 250 об'єктів, що належали Україні і українському бізнесу. Загальна вартість майна оцінюється в 1 млрд доларів.
Нагадаємо, у Криму окупаційний суд постановив забрати у бізнесмена Ігоря Коломойського майже три гектари землі в Ялті.
Окупаційна влада Криму також "націоналізувала" три санаторії і готель, які належать структурам, пов'язаним з Коломойським.
У нього забрали пансіонати "Енергетик", "Масандра", "Кастрополь", а також готель "Крим". Всі об'єкти розташовані в Ялті.
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