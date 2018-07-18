У Криму складуть список тих, хто не визнає півострів російським

До нього увійдуть політичні і культурні діячі України та Росії, які не згодні з анексією Криму

Громадська палата окупаційної влади Криму створить список російських і українських політиків, артистів та журналістів, які публічно не визнають російський статус Криму.

Про це повідомляє "Комерсант".

Як розповів голова палати Григорій Іоффе, до списку занесуть, зокрема, колишнього віце-прем'єра Криму Андрія Сенченка, українську уповноважену з прав людини Людмилу Денісову (екс-міністра економіки Криму), екс-прем'єра Криму, колишнього депутата Верховної Ради Сергія Куніцина, ректора відкритого в Києві після 2014 року Таврійського національного університету Володимира Казаріна і кількох українських журналістів. У досьє виявилися і громадяни Росії: співак Андрій Макаревич, актриси Лія Ахеджакова та Ада Роговцева, актор Михайло Єфремов, письменник Григорій Чхартішвілі (Борис Акунін) та інші.

Заступник голови Громадської палати окупаційної влади Криму Олександр Форманчук розповів "Комерсанту", що "кримське досьє" створюється для того, щоб проінформувати кримчан про ставлення до них різних політичних і громадських діячів.

"Люди, які вважають те, що сталося, анексією, називають окупацією – не поважають вибір, зроблений кримчанами на референдумі. Отже не поважають кримчан. Ми вважаємо, що прості люди мають право знати, хто до них так ставиться", – заявив Форманчук.

Ухвалювати рішення про включення до "кримського досьє" буде моніторингова група Громадської палати. Список опублікують на сайті кримської палати. Крім імен і прізвищ "кримоненависників" в ньому будуть посилання на цитати про Крим, які стали причиною включення людини до списку. Олександр Форманчук вважає, що "кримське досьє" не буде аналогом українського сайту "Миротворець", адже інформацію не передаватимуть у правоохоронні органи і не писатимуть адреси та інші особисті дані людей, які опинилися у списку.

Нагадаємо, Європейський Союз прийняв рішення про запровадження індивідуальних санкцій проти шести осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання анексії Кримського півострова для РФ закрите, попри те, що США не погоджуються з російською позицією.