У Криму спецназівці ФСБ затримали кримського татарина біля будівлі Верховного суду
"Люди в масках завели його в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку", - розповів кореспондент повідомляє "Радіо Свобода".
За його словами, на прохання представитися один з затримувачів сказав "ФСБ" і вибив з рук присутнього очевидця телефон, на який той знімав те, що відбувається.
Зараз, за даними юристів, які здійснюють допомогу Адилову, він перебуває в управлінні Слідчого комітету щодо Криму. Йому пред'явлено звинувачення у застосуванні насильства відносно представника влади.
Повідомляється, що раніше слідчі викликали Адилова по телефону, але він відмовився прийти без офіційної повістки. Аналогічну вимогу висловив і адвокат Еміль Курбединов, якого викликали в слідчі органи без пояснення причин.
Нагадаємо, що на адмінкордоні з окупованим Кримом співробітниками ФСБ РФ були затримані двоє громадян України.
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