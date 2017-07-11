У Криму створено самодостатнє угруповання військ
"В останні роки в Криму з'явилося самодостатнє угруповання військ, що включає базу ВМФ і дивізію протиповітряної оборони", - розповів начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов на засіданні колегії Міноборони, повідомляє РИА Новости.
За його словами, флот РФ в Чорному морі поповнився шістьма підводними човнами, двома фрегатами, що мають на озброєнні крилаті ракети "Калібр", трьома дивізіонами берегових ракетних комплексів "Бал" і "Бастіон".
При цьому, Герасимов заявив, що всі командувачі військами набули бойовий досвід під час військових дій в Сирії.
Набутий в останні п'ять років досвід, на думку начальника російського Генштабу, дозволив розширити військову присутність РФ в світі.
"Зростання бойових можливостей Збройних сил в останні п'ять років дозволило істотно розширити масштаби військової присутності РФ в стратегічно важливих районах світу", - констатував Герасимов на колегії Міноборони.
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