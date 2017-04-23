У Криму створили робочу групу для боротьби з санкціями
Про це заявив голова робочої групи з міжнародно-правових питань у представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, повідомляє РІА Новости.Крым.
Російські юристи працюватимуть "у тісному контакті з іноземними, а також з Міністерством закордонних справ і Мін'юстом Росії".
Наразі робоча група ще вирішує, в якому саме з європейських судів "відстоюватиме права мешканців півострова".
Молохов також зазначив, що "вкрай важливий момент для робочої групи – боротьба за права кримських вкладників "Приватбанку", також російські юристи мають намір боротися за "скіфське золото".
Нагадаємо, керівники міністерств закордонних справ країн, що входять до "Великої сімки", на зустрічі в Італії не змогли домовитися про можливе розширення санкцій проти Росії і Сирії.
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що не виключає введення нових санкцій проти РФ, якщо у пропозиції буде двопартійна підтримка.
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про дозвіл росіянам з санкційних списків не надавати звіти про доходи та не платити податки в РФ в особливих випадках.
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