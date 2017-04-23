У Криму створили робочу групу для боротьби з санкціями

Вкрай важливі моменти для робочої групи – боротьба за права кримських вкладників "Приватбанку" і "скіфське золото"

Скасування санкцій ЄС та Заходу щодо півострова добиватиметься створена у представництві анексованого Криму при президенті РФ робоча група юристів.

Про це заявив голова робочої групи з міжнародно-правових питань у представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, повідомляє РІА Новости.Крым.

Російські юристи працюватимуть "у тісному контакті з іноземними, а також з Міністерством закордонних справ і Мін'юстом Росії".

Наразі робоча група ще вирішує, в якому саме з європейських судів "відстоюватиме права мешканців півострова".

Молохов також зазначив, що "вкрай важливий момент для робочої групи – боротьба за права кримських вкладників "Приватбанку", також російські юристи мають намір боротися за "скіфське золото".

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