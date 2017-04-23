Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Криму створили робочу групу для боротьби з санкціями

Вкрай важливі моменти для робочої групи – боротьба за права кримських вкладників "Приватбанку" і "скіфське золото"
Скасування санкцій ЄС та Заходу щодо півострова добиватиметься створена у представництві анексованого Криму при президенті РФ робоча група юристів.
У Криму створили робочу групу для боротьби з санкціями Фото: ria.ru

Про це заявив голова робочої групи з міжнародно-правових питань у представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, повідомляє РІА Новости.Крым.

Російські юристи працюватимуть "у тісному контакті з іноземними, а також з Міністерством закордонних справ і Мін'юстом Росії"

Наразі робоча група ще вирішує, в якому саме з європейських судів "відстоюватиме права мешканців півострова".

Молохов також зазначив, що "вкрай важливий момент для робочої групи – боротьба за права кримських вкладників "Приватбанку", також російські юристи мають намір боротися за "скіфське золото".

Нагадаємо, керівники міністерств закордонних справ країн, що входять до "Великої сімки", на зустрічі в Італії не змогли домовитися про можливе розширення санкцій проти Росії і Сирії.

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що не виключає введення нових санкцій проти РФ, якщо у пропозиції буде двопартійна підтримка.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про дозвіл росіянам з санкційних списків не надавати звіти про доходи та не платити податки в РФ в особливих випадках.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2017 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.