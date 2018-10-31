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У Криму "суд" арештував кримського татарина Гафарова

Гафаров відмовився давати показання, однак заявив, що ніяких злочинів не скоював
У Сімферополі "суд" заарештував Ділявера Гафарова, якого окупанти звинувачують в участі в добровільному загоні імені Номана Челебеджіхана.
У Криму "суд" арештував кримського татарина Гафарова Фото: gettyimages.com

"Київський районний суд Сімферополя заарештував Ділявера Гафарова, обвинуваченого в участі в добровільному загоні імені Номана Челебеджіхана, до 25 грудня 2018 року", - написав журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

Він додав, що Гафаров відмовився давати показання, однак заявив, що ніяких злочинів не скоював.

"Сторона захисту має намір подавати апеляцію", - додав журналіст.

Як пише "Українська правда", затриманого російськими силовиками кримського татарина Дилявера Гафарова ФСБ підозрює в участі у збройних формуваннях "з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації".

Окупанти 7 годин шукали зброю у Гафарова і затримали його 30 жовтня. Російські силовики казали, що шукають зброю, але не виявили її. Натомість вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти Гафарова.

Нагадаємо, що в кримському Бахчисараї вранці 13 вересня проходив обшук у будинку активіста "Кримської солідарності" Османа Белялова.

 

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31 10 2018 21:14
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