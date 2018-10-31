У Криму "суд" арештував кримського татарина Гафарова
"Київський районний суд Сімферополя заарештував Ділявера Гафарова, обвинуваченого в участі в добровільному загоні імені Номана Челебеджіхана, до 25 грудня 2018 року", - написав журналіст Антон Наумлюк у Facebook.
Він додав, що Гафаров відмовився давати показання, однак заявив, що ніяких злочинів не скоював.
"Сторона захисту має намір подавати апеляцію", - додав журналіст.
Як пише "Українська правда", затриманого російськими силовиками кримського татарина Дилявера Гафарова ФСБ підозрює в участі у збройних формуваннях "з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації".
Окупанти 7 годин шукали зброю у Гафарова і затримали його 30 жовтня. Російські силовики казали, що шукають зброю, але не виявили її. Натомість вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти Гафарова.
Нагадаємо, що в кримському Бахчисараї вранці 13 вересня проходив обшук у будинку активіста "Кримської солідарності" Османа Белялова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- ВІДЕО В Адміністрації Президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"