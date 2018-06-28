У Криму силовики провели обшук в будинку дружини водія Джемілєва, - ОНОВЛЕНО

"Озброєні силовики у балаклавах та камуфляжі приїхали на 4 мікроавтобусах та оточили вулицю"

В окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшуки у дружини водія лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва, Ахтема Мустафаєва.

Під час обшуку у будинку Мустафаєва була лише його мати, повідомив Заїр Смедля у Facebook, повідомляє "Громадське".

Під час обшуку їй стало погано, силовики не допускали до неї лікарів швидкої допомоги.

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Згодом стало відомо, що вранці Мустафаєва заарештували.

Нагадаємо, в окупованому Росією місті Старий Крим провели обшуки у будинку кримських татар, затримали Юнуса Сейтумерова і його доньку.

Додамо, з початку російської окупації Криму зафіксовано щонайменше 181 випадок жорстокого поводження з місцевими мешканцями з боку підконтрольної Кремлю "влади", з них 55 випадків тортур, повідомила координатор КримSOS Таміла Ташева.