CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшуки у дружини водія лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва, Ахтема Мустафаєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму силовики провели обшук в будинку дружини водія Джемілєва, - ОНОВЛЕНО
"Озброєні силовики у балаклавах та камуфляжі приїхали на 4 мікроавтобусах та оточили вулицю"
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Під час обшуку у будинку Мустафаєва була лише його мати, повідомив Заїр Смедля у Facebook, повідомляє "Громадське".
Під час обшуку їй стало погано, силовики не допускали до неї лікарів швидкої допомоги.
Оновлення:
Згодом стало відомо, що вранці Мустафаєва заарештували.
Нагадаємо, в окупованому Росією місті Старий Крим провели обшуки у будинку кримських татар, затримали Юнуса Сейтумерова і його доньку.
Додамо, з початку російської окупації Криму зафіксовано щонайменше 181 випадок жорстокого поводження з місцевими мешканцями з боку підконтрольної Кремлю "влади", з них 55 випадків тортур, повідомила координатор КримSOS Таміла Ташева.
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28 06 2018 14:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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