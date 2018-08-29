У Криму силовики проводять обшуки в активістки Українського культурного центру, - ОНОВЛЕНО

У Сімферополі російські силовики проводять обшуки в активістки Українського культурного центру Ольги Павленко.

У будинку разом з Ольгою Павленко перебуває її чоловік, повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook, інформує "Громадське".

У квітні 2018 року учасниць Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав старший помічник прокурора Сімферополя Олексій Пучков. Його цікавила робота центру і випуск газети "Кримський терен". Тоді Попова та Павленко скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких. Подібні бесіди російські силовики проводили з учасниками центру й раніше.

Знайомі Ольги Павленко пов'язують обшук в її будинку з публікацією інформації про роботу центру та діяльність активістки у проросійському сайту "Русская Весна", повідомляють "Крим.Реалії".

"Обшуку вона чекала вже кілька тижнів. Після того, як на початку серпня про її позиції та діяльність в УКЦ написали на цьому сайті. Їй телефонували з невідомих номерів. Не погрожували, а скоріше чинили психологічний тиск", – розповів її знайомий.

Оновлення:

Активістку Українського культурного центру в Криму Ольгу Павленко, у якої зранку 29 серпня російські силовики провели обшуки, підозрюють у зв'язку із забороненим у Росії "Правим сектором", повідомила Павленко після обшуку, інформує "Громадське".

"Начебто якась "терористична група» з України готувала в Криму замах на вбивство людини. І мене підозрюють у зв'язках з цією групою, яка в Росії заборонена, – це "Правий сектор", - розповіла Ольга Павленко.

Співробітники ФСБ вилучили в активістки телефони та зошити із записами, а також скопіювали інформацію з особистого комп'ютера Ольги. Її не затримали, проте тепер вона повинна приїхати до управління Слідчого комітету для надання свідчень.

Додамо, з початку російської окупації Криму зафіксовано щонайменше 181 випадок жорстокого поводження з місцевими мешканцями з боку підконтрольної Кремлю "влади", з них 55 випадків тортур, повідомила координатор КримSOS Таміла Ташева.