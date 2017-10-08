У Криму "українського диверсанта" Сулейманова засудили до 1 року і 8 місяців тюрми
Про це повідомив у четвер, 10 серпня, його адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook.
"Плюс - суд задовольнив позов ТОВ "Морська дирекція" на суму понад три мільйони рублів і позов Севастопольської автовокзалу в районі 400 тисяч рублів", - додав адвокат.
Захист має намір оскаржувати рішення суду.
Федеральна служба безпеки Росії заарештувала кримчанина Редвана Сулейманова у липні 2016 року через підозру у підготовці терактів на території анексованого Росією Криму. Російські правоохоронці впевнені, що він був завербований для виконання завдань зі збору інформації військового характеру на території півострова.
Міністерство закордонних справ України засудило винесений вирок.
"Черговий незаконний вирок окупанта. Ціль - зламати кримських татар. Засуджуємо й вимагаємо припинити репресії", - написала у своєму мікроблозі у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.
Як повідомляв iPress.ua, житель Євпаторії Андрій Захтей, якого влада Росії звинуватила у підготовці теракту, уклав угоду зі слідством.
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