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У Криму в ДТП загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу та спортсмен

Курултай кримськотатарського народу – національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу
У Криму в автокатастрофі загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу Сервер Меннанов і спортсмен Руслан Усманов.
У Криму в ДТП загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу та спортсмен Фото: google.com

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щире співчуття рідним і близьким делегата Курултаю кримськотатарського народу Сервера Меннанова і Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написав у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Як відомо, курултай кримськотатарського народу – національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.

Нагадаємо, що в населеному пункті Криничне Нікольського району Донецької області 26 жовтня сталася ДТП за участю транспортного засобу збройних сил України та моторолера, яким керував мирний житель.

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02 11 2017 11:36
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