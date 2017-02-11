У Криму в ДТП загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу та спортсмен

У Криму в автокатастрофі загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу Сервер Меннанов і спортсмен Руслан Усманов.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щире співчуття рідним і близьким делегата Курултаю кримськотатарського народу Сервера Меннанова і Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написав у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Як відомо, курултай кримськотатарського народу – національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.

Нагадаємо, що в населеному пункті Криничне Нікольського району Донецької області 26 жовтня сталася ДТП за участю транспортного засобу збройних сил України та моторолера, яким керував мирний житель.