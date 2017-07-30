У Криму відпустили підозрюваного в убивстві 16-річного хлопця на Донбасі

Російські силовики випустили на свободу екс-командира батальйону "Керч" бойовиків "ДНР" Вадима Погодіна, який підозрюється у вбивстві 16-річного жителя Краматорська Степана Чубенка.

Про це повідомляє адвокат Гліб Глінка.

Як повідомляв iPress.ua, Степан Чубенко був воротарем краматорського клубу "Авангард". 23 червня 2014 року він повертався з Києва, їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками батальйону "Керч". За однією з версій, школяр був затриманий за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку та згодом розстріляний. У документі так званої прокуратури "ДНР" йдеться, що бойовики підозрювали Чубенка в участі у "Правому секторі".

У кінці червня цього року ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму затриманий один з командирів так званої "ДНР" Вадим Погодін. Його перевезли в СІЗО Сімферополя. У 2014 році Погодін був командиром "батальйону" бойовиків "Керч".

Генеральна прокуратура України звернулася до РФ з проханням видати Вадима Погодіна.