У Криму відпустили трьох татар, одного залишили "через два паспорти"
"Як нам стало відомо, трьох кримських мусульман, затриманих сьогодні (10 серпня - ред.) після обшуку в їхньому будинку, відпустили додому", - повідомляє у Facebook громадська організація "Кримська солідарність".
Активісти розповіли, що після обшуку в селі Новокленове Білогірського району чотирьох мусульман силовики доставили в Центр з протидії екстремізму. Там у них перевіряли документи і взяли відбитки пальців.
"Після довгих роздумів ЦПЕшники вирішили відпустити трьох мусульман (батька і двох його синів). Третього сина Мадалімова Аліма залишили на підставі того, що під час обшуку в нього знайшли два паспорти", - зазначається у повідомленні.
Сусіди затриманих розповіли, що силовики в масках і з автоматами увірвалися до будинку мусульманина в 6 ранку 10 серпня. У будинку знаходився чоловік, дружина і 4 дітей. ОМОН і Росгвардія приїхали на 3 автобусах, повністю оточили вулицю, сусідів не випускали з будинків.
За даними організації, Мадалімови характеризуються сусідами і односельчанами виключно як працьовита і чуйна родина.
2 серпня поліція окупованого Криму прийшла з обшуком в будинок кримського татарина Куркчі Мамета, після чого його силоміць відвезли до відділку.
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