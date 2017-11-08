У Криму відпустили трьох татар, одного залишили "через два паспорти"

Після обшуку в селі Новокленове Білогірського району чотирьох мусульман силовики доставили в Центр з протидії екстремізму

Російські окупанти Криму відпустили трьох з чотирьох раніше затриманих кримських татар, одного залишили в КПЗ через нібито виявлення у нього двох паспортів.

"Як нам стало відомо, трьох кримських мусульман, затриманих сьогодні (10 серпня - ред.) після обшуку в їхньому будинку, відпустили додому", - повідомляє у Facebook громадська організація "Кримська солідарність".

Активісти розповіли, що після обшуку в селі Новокленове Білогірського району чотирьох мусульман силовики доставили в Центр з протидії екстремізму. Там у них перевіряли документи і взяли відбитки пальців.

"Після довгих роздумів ЦПЕшники вирішили відпустити трьох мусульман (батька і двох його синів). Третього сина Мадалімова Аліма залишили на підставі того, що під час обшуку в нього знайшли два паспорти", - зазначається у повідомленні.

Сусіди затриманих розповіли, що силовики в масках і з автоматами увірвалися до будинку мусульманина в 6 ранку 10 серпня. У будинку знаходився чоловік, дружина і 4 дітей. ОМОН і Росгвардія приїхали на 3 автобусах, повністю оточили вулицю, сусідів не випускали з будинків.

За даними організації, Мадалімови характеризуються сусідами і односельчанами виключно як працьовита і чуйна родина.

2 серпня поліція окупованого Криму прийшла з обшуком в будинок кримського татарина Куркчі Мамета, після чого його силоміць відвезли до відділку.