Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Криму відпустили трьох татар, одного залишили "через два паспорти"

Після обшуку в селі Новокленове Білогірського району чотирьох мусульман силовики доставили в Центр з протидії екстремізму
Російські окупанти Криму відпустили трьох з чотирьох раніше затриманих кримських татар, одного залишили в КПЗ через нібито виявлення у нього двох паспортів.
У Криму відпустили трьох татар, одного залишили "через два паспорти" Фото: radiosvoboda.org

"Як нам стало відомо, трьох кримських мусульман, затриманих сьогодні (10 серпня - ред.) після обшуку в їхньому будинку, відпустили додому", - повідомляє у Facebook громадська організація "Кримська солідарність".

Активісти розповіли, що після обшуку в селі Новокленове Білогірського району чотирьох мусульман силовики доставили в Центр з протидії екстремізму. Там у них перевіряли документи і взяли відбитки пальців.

"Після довгих роздумів ЦПЕшники вирішили відпустити трьох мусульман (батька і двох його синів). Третього сина Мадалімова Аліма залишили на підставі того, що під час обшуку в нього знайшли два паспорти", - зазначається у повідомленні.

Сусіди затриманих розповіли, що силовики в масках і з автоматами увірвалися до будинку мусульманина в 6 ранку 10 серпня. У будинку знаходився чоловік, дружина і 4 дітей. ОМОН і Росгвардія приїхали на 3 автобусах, повністю оточили вулицю, сусідів не випускали з будинків.

За даними організації, Мадалімови характеризуються сусідами і односельчанами виключно як працьовита і чуйна родина.

2 серпня поліція окупованого Криму прийшла з обшуком в будинок кримського татарина Куркчі Мамета, після чого його силоміць відвезли до відділку.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2017 11:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.