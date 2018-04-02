CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ анексованому Сімферополі із СІЗО звільнили кримськотатарського активіста Енвера Кроша, якого затримали 26 січня і арештували на 10 діб за "пропаганду екстремістських організацій".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму вийшов на волю кримський татарин, засуджений за пости в соцмережі
У січні його арештували на 10 діб
Фото: lb.ua
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
Зустріти Кроша під будівлею СІЗО зібралися десятки людей. Чоловік зазначив, що не бажає коментувати обшуки.
"Ми розуміємо, що рішення судів буде не на нашу користь, але через це в жодному разі не можна опускати руки", – сказав Крош після звільнення.
Нагадаємо, вранці 25 січня, в анексованому Криму у зв'язку з публікаціями в соцмережах силовики провели обшуки в будинках мешканця Джанкоя Енвера Кроша та Ебазера Іслямова. Кроша арештували за публікації 2012 року на сторінці, яка нібито належить йому.
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04 02 2018 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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