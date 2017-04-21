У Криму зафіксували зменшення кількості українських класів у 31 раз за три роки

В анексованому Криму з 2013 року у 36 разів зменшилася чисельність учнів, які здобувають освіту українською мовою, а кількість класів з українською мовою навчання за три роки скоротилася в 31 раз.

"У 2013 році в Автономній Республіці Крим 13589 осіб здобували освіту українською мовою, тоді як в 2016 році число таких учнів знизилося до 371. Відповідно – кількість класів з українською мовою навчання за три роки скоротилася в 31 раз", - свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи з питань доступу до освіти рідною мовою в Криму, йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

За даними правозахисників, на момент анексії в Криму російською мовою навчалося 90,7% учнів, що підтверджує той факт, що "російськомовне населення Криму до початку окупації Криму Росією не відчувало проблем із використанням рідної мови".

У КПГ додали, що ці відомості про дискримінацію українців у доступі до освіти українською мовою на півострові були передані в Міжнародний суд у Гаазі як частина доказової бази у справі "Україна проти Росії" про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму.

Нагадаємо, глава підконтрольної Україні частини регіону Павло Жебрівський заявив, що середніх шкіл з українською мовою навчання стало 60%.

Зазначимо, Міністерство освіти і науки вважає необхідним збільшити кількість годин на вивчення української мови у школах із мовою викладання національних меншин. Від цього залежить забезпечення права дітей на отримання вищої освіти в Україні.