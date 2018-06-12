У Криму затримали адвоката кримських татар Еміля Курбедінова

Адвоката Еміля Курбедінова затримали в окупованому Криму за пост в соцмережі Facebook від 2013 року.

"Адвокату Емілю Курбедінову закидають пост із зображенням символіки забороненої організації в Facebook від 2013 року", - написав журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

Наумлюк додав, що донос, судячи з матеріалів справи, написав на Курбедінова колишній житель Криму, який переїхав жити в Дамаск, якийсь Мухаммед Салем.

За словами адвоката Семедляєва, Курбедінова затримали співробітники "Центру протидії екстремізму".

"Причина затримання — нібито пост в соціальних мережах. Але я думаю, що це все, як завжди, надумано. Я пов’язую це з тиском на адвокатів та правозахисників (у Криму – ред.)", - заявив Семедляєв.

Як повідомила організація "Кримська солідарність", Курбедінову закидають адміністративне правопорушення "Пропаганда чи публічна демонстрація нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій".

Це вже не перший випадок, коли Курбедінова затримали співробітники так званого "Центру Е". На початку 2017 року під час обшуків у кримського татарина "Е-шники" затримали Курбедінова та адвоката Семедляєва. У Курбедінова обшукали офіс та квартиру, вилучили техніку. Після — його засудили на 10 діб адміністративного арешту нібито за "екстремістські" дописи у мережі "ВКонтакте" за 2013 рік про конференцію "Хізб ут-Тахрір".