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У Криму затримали адвоката кримських татар Еміля Курбедінова

Еміля Курбедінова затримали за пост п'ятирічної давності
В анексованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який зокрема захищав права кримських татар і бере участь у захисті українських моряків, утримуваних Росією.
У Криму затримали адвоката кримських татар Еміля Курбедінова Фото:.rbc.ua

Адвоката Еміля Курбедінова затримали в окупованому Криму за пост в соцмережі Facebook від 2013 року.

"Адвокату Емілю Курбедінову закидають пост із зображенням символіки забороненої організації в Facebook від 2013 року", - написав журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

Наумлюк додав, що донос, судячи з матеріалів справи, написав на Курбедінова колишній житель Криму, який переїхав жити в Дамаск, якийсь Мухаммед Салем.

За словами адвоката Семедляєва, Курбедінова затримали співробітники "Центру протидії екстремізму".

"Причина затримання — нібито пост в соціальних мережах. Але я думаю, що це все, як завжди, надумано. Я пов’язую це з тиском на адвокатів та правозахисників (у Криму – ред.)", - заявив Семедляєв.

Як повідомила організація "Кримська солідарність", Курбедінову закидають адміністративне правопорушення "Пропаганда чи публічна демонстрація нацистської атрибутики чи символіки, або атрибутики екстремістських організацій".

Це вже не перший випадок, коли Курбедінова затримали співробітники так званого "Центру Е". На початку 2017 року під час обшуків у кримського татарина "Е-шники" затримали Курбедінова та адвоката Семедляєва. У Курбедінова обшукали офіс та квартиру, вилучили техніку. Після — його засудили на 10 діб адміністративного арешту нібито за "екстремістські" дописи у мережі "ВКонтакте" за 2013 рік про конференцію "Хізб ут-Тахрір".

Адвокат Микола Полозов нагадав, що Курбедінов захищає українських політв'язнів в низці політичних справ в Криму і Російській Федерації.

"Остання справа, в якій адвокат Курбедінов прийняв доручення на захист (в рамках обрання запобіжного заходу) – справа військовополонених українських моряків", - написав він у Facebook.

Полозов додав, що тиск російської влади на адвокатів, що беруть участь в політичних справах в Криму, триває.

"Я закликаю адвокатську спільноту, громадські організації та представників міжнародних організацій негайно відреагувати на чергове грубе порушення прав адвокатів. Свободу адвокату Емілю Курбедінову!", - написав Полозов.

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06 12 2018 14:21
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