У Криму затримали чоловіка, який намагався спалити російський прапор
Чоловік викрикував погрози на адресу російської влади, в результаті охоронці викликали наряд поліції. Про це повідомляють "РИА Новости".
Поліцейські, які прибули на місце події в Артилерійську бухту, зіткнулися з активним опором. Невідомий, продовжуючи вигукувати образи, завдав кілька ударів поліцейському, після чого став вириватися від охоронців і правоохоронців.
Як заявило агентству джерело в правоохоронних органах Севастополя, з подібною агресивною поведінкою за останні 2,5 року поліцейські зіткнулися вперше.
"Це був цілий потік образ, від чоловіка йшов сильний запах спиртного, але п'яним назвати його було не можна", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, у листопаді в Росії напали на приміщення Національного культурного центру України в Москві і підпалили Державний прапор України.
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