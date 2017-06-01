У Криму затримали чоловіка, який намагався спалити російський прапор

Він викрикував погрози на адресу російської влади, в результаті охоронці викликали наряд поліції

У центрі Севастополя невідомий чоловік намагався спалити російський прапор, але був затриманий співробітниками приватного охоронного підприємства.

Чоловік викрикував погрози на адресу російської влади, в результаті охоронці викликали наряд поліції. Про це повідомляють "РИА Новости".

Поліцейські, які прибули на місце події в Артилерійську бухту, зіткнулися з активним опором. Невідомий, продовжуючи вигукувати образи, завдав кілька ударів поліцейському, після чого став вириватися від охоронців і правоохоронців.

Як заявило агентству джерело в правоохоронних органах Севастополя, з подібною агресивною поведінкою за останні 2,5 року поліцейські зіткнулися вперше.

"Це був цілий потік образ, від чоловіка йшов сильний запах спиртного, але п'яним назвати його було не можна", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у листопаді в Росії напали на приміщення Національного культурного центру України в Москві і підпалили Державний прапор України.