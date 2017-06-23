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У Криму затримали командира "ДНР", підозрюваного в убивстві 17-річного воротаря "Авангарду"

Вадим "Керч" Погодін може бути виданий Україні
В окупованому Росією Криму затримали командира незаконного збройного формування "Керч" Вадима Погодіна.
У Криму затримали командира "ДНР", підозрюваного в убивстві 17-річного воротаря "Авангарду" Фото: ukr.lb.ua

Видання "Острів" із посиланням на пости бойовиків у соцмережах пише, що Погодіна затримали в Ялті 20 червня, після чого відправили в Сімферопольське СІЗО.

Згідно з постановою підконтрольного Росії Ялтинського міськсуду, Погодіна шукає поліція Краматорська за підозрою у вбивстві (ст. 115 КК) і викраденні людей (ст. 146).

Згідно з даними ГУ НП у Донецькій області, слідство має докази причетності трьох зловмисників до смерті гравця молодіжної команди футбольного клубу Краматорська "Авангард", якого вбили в липні 2014 року.

17-річний Степан Чубенко брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводили в Краматорську. Під час обстрілу він допомагав спускатися в притулок літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання.

У червні 2014 року Степан поїхав до товариша в Київ. 23 червня він сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де його затримали бойовики з батальйону "Керч" за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку й убили.

Погодін командував батальйоном бойовиків "ДНР" під назвою "Керч" і мав однойменний позивний. Брав участь у боях у Слов'янську, Краматорську та Донецькому аеропорту.

Нагадаємо, суд у Слов’янську визнав винним 47-річного мешканця Горлівки в участі у незаконному збройному формуванні "ДНР" та призначив йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі.
 
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23 06 2017 13:20
ТЕГИ: Крим, днр
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