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У Криму знову побили і вивезли в невідомому напрямку кримського татарина, - ЗМІ

Перед тим вдома у Аметова провели обшук
Під час обшуку в будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова силовики побили його сина й відвезли в невідомому напрямку.
У Криму знову побили і вивезли в невідомому напрямку кримського татарина, - ЗМІ Фото:i.lb.ua

"У мене вдома етнографічний музей і зброї дуже багато, починаючи з середніх століть і донині. Вони в музеї провели обшук, усе перевернули. Сина старшого побили, наділи наручники й відвезли, куди – не знаю, сказали, що ввечері подзвонять", – сказав Аметов, повідомляє Крим.Реалії.

Вранці 8 травня голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв на своїй сторінці у Facebook написав, що у голови Судацького районного меджлісу Ільвера Аметова проводять обшук.

"Очевидно, нова хвиля репресій стосовно членів Меджлісу", – написав Смедляєв.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в Криму осередку "Хізб ут-Тахрір".

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08 05 2017 15:56
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