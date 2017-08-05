У Криму знову побили і вивезли в невідомому напрямку кримського татарина, - ЗМІ
"У мене вдома етнографічний музей і зброї дуже багато, починаючи з середніх століть і донині. Вони в музеї провели обшук, усе перевернули. Сина старшого побили, наділи наручники й відвезли, куди – не знаю, сказали, що ввечері подзвонять", – сказав Аметов, повідомляє Крим.Реалії.
Вранці 8 травня голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв на своїй сторінці у Facebook написав, що у голови Судацького районного меджлісу Ільвера Аметова проводять обшук.
"Очевидно, нова хвиля репресій стосовно членів Меджлісу", – написав Смедляєв.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в Криму осередку "Хізб ут-Тахрір".
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