У Кривому Розі 90 багатоповерхівок залишились без газу Стався витік та займання природного газу

У Кривому Розі Дніпропетровської області 90 багатоповерхових житлових будинків залишилися без газопостачання через витік і займання газу.

Фото: nikolaev-city.net

"13 березня близько 21 год. у Покровському мікрорайоні м. Кривий Ріг при проведені зварювальних робіт газової труби низького тиску (діаметром 100 мм) стався витік та займання природного газу. Без газопостачання залишилося 90 багатоповерхових житлових будинків (близько 14 тис. абонентів). О 23 год. 20 хв. порив труби ліквідовано", – повідомляє ДСНС. Нагадаємо, 24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення та гарячої води у Харкові лишилися кілька сотень будинків у Немишлянському та Індустріальному районах.

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