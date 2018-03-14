CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі Дніпропетровської області 90 багатоповерхових житлових будинків залишилися без газопостачання через витік і займання газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі 90 багатоповерхівок залишились без газу
Стався витік та займання природного газу
Фото: nikolaev-city.net
"13 березня близько 21 год. у Покровському мікрорайоні м. Кривий Ріг при проведені зварювальних робіт газової труби низького тиску (діаметром 100 мм) стався витік та займання природного газу. Без газопостачання залишилося 90 багатоповерхових житлових будинків (близько 14 тис. абонентів). О 23 год. 20 хв. порив труби ліквідовано", – повідомляє ДСНС.
Нагадаємо, 24 та 25 лютого внаслідок проривів труб без опалення та гарячої води у Харкові лишилися кілька сотень будинків у Немишлянському та Індустріальному районах.
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14 03 2018 09:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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