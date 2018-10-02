ЗДОРОВ'Я НОВИНИКриворізька міська рада зачинила 91 школу у Кривому Розі (Дніпропетровська область) на карантин через грип і ГРВІ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі 91 школу зачинили на карантин
Через грип та ГРВІ зачинені 91 зі 150 шкіл
Фото: ukranews.com
Згідно з даними управління освіти і науки Криворізької міськради, найбільша кількість хворих серед школярів молодших класів, повідомляють "Українські новини".
Загалом у Кривому Розі 150 шкіл.
Нагадаємо, у 12 школах Львова до 12 лютого призупинили навчання, оскільки кількість дітей, які захворіли на грип та ГРВІ, перевищила 30% від загальної кількості учнів. У школах Миколаєва продовжили карантин до 13 лютого включно. У школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці карантин триватиме до 12 лютого. У Житомирі школи зачинили до 11 лютого.
Як писав iPress.ua, цьогорічний сезон грипу може виявитися настільки ж небезпечним, як і в 2009 році, коли спалахнула пандемія свинячого грипу.
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