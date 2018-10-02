У Кривому Розі 91 школу зачинили на карантин Через грип та ГРВІ зачинені 91 зі 150 шкіл

Криворізька міська рада зачинила 91 школу у Кривому Розі (Дніпропетровська область) на карантин через грип і ГРВІ.

Фото: ukranews.com

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