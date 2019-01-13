У Кривому Розі чоловік вистрілив із гвинтівки у поліцейського
“Під час виїзду за викликом "домашнє насильство" порушник здійснив один постріл у співробітників патрульної поліції. Відповідно до закону поліцейський прийняв рішення про застосування табельної зброї”, - повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Зокрема, як зазначили у поліції, виклик до них надійшов 13 січня близько другої ночі. Жінка повідомила, що чоловік вигнав її з квартири та не пускає назад. Також вона сказала, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння, має зброю та разом із ним в оселі залишився 11-річний син. “Коли поліцейські прибули за викликом, чоловік вийшов на сходовий майданчик з гвинтівкою та вистрелив. Щоб затримати порушника, поліцейський застосував табельну зброю. У результаті зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні”, - поінформували у поліції.
Фото: Національна поліція
Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події. З місця події вилучили гвинтівку, з якої стріляв підозрюваний, та гільзу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)
Додамо, що у центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка, по області оголосили план “Сирена” для розшуку вбивць.
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