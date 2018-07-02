У Кривому Розі до 3 років засудили чоловіка, який сплюндрував український прапор
Таке рішення ухвалив Довгінцівський районний суд Кривого Рогу, де розглядали справу, інформує "Радіо Свобода".
На такому покаранні для підсудного наполягала сторона обвинувачення. За даними прокурорів, чоловік нещодавно був засуджений умовно за крадіжку і вдруге порушив закон уже під час випробувального терміну.
На засіданні дала свідчення одна зі свідків, яка була разом із підсудним в той вечір, коли стався інцидент з прапором. Вона заявила, що не бачила, як підсудний зривав прапор з будівлі.
Раніше чоловік, якого звинувачують у плюндруванні державного прапора, заявив, що не визнає своєї провини. За словами підсудного Євгена Колесникова, він лише неумисно зачепив прапор.
Нагадаємо, що 10 вересня 2017 року поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через наругу над державним прапором України за статтею 338 Кримінального кодексу (наруга над державними символами).
Рік тому в Кривому Розі в ніч на 15 та 23 січня 2017 року невідомі підпалили прапори біля стіни пам’яті загиблим бійцям АТО в 95-му кварталі. В обох випадках поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство (за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України), винуватці не були названі.
Нагадаємо, Генічеський районний суд Херсонської області засудив до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна виконавця терористичного акту в с. Новоолексіївка Генічеського району.
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