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У Кривому Розі до маєтку митрополита УПЦ МП прийшли з плакатами "Єфрем, забудь Москву"

Для забезпечення порядку на місці проведення акції також були присутні правоохоронці
У Кривому Розі під маєтком митрополита УМП МП Єфрема (в миру - Іван Кіцай) провели акцію, протестуючи проти його позиції про надання Україні томосу.
У Кривому Розі до маєтку митрополита УПЦ МП прийшли з плакатами "Єфрем, забудь Москву" Фото: 1kr.ua

Учасники акції зібралися біля воріт маєтку Єфрема з плакатами "Кривому Рогу Українська церква", "Йди від Москви, повернися до України, Єфрем", "Єфрем, забудь Москву", повідомляє "Перший Криворізький".

Учасники акції вважають, що священнослужитель не має жити "на широку ногу". Мешканці міста зазначають, що Кіцай "завжди їздить на дорогих авто, його рідко можна побачити серед звичайних людей, найчастіше його бачать під час помпезних відкриттів пам'ятників в компанії міського голови".

Для забезпечення порядку на місці проведення акції також були присутні правоохоронці. 

Керуючий Криворізькою єпархією митрополит Криворізький і Нікопольський Єфрем був серед тих, хто вирішив засвідчити вірність канонічній УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм (Московський патріархат).

Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату відмовилася долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.

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18 11 2018 16:18
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