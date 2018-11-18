У Кривому Розі до маєтку митрополита УПЦ МП прийшли з плакатами "Єфрем, забудь Москву"
Учасники акції зібралися біля воріт маєтку Єфрема з плакатами "Кривому Рогу Українська церква", "Йди від Москви, повернися до України, Єфрем", "Єфрем, забудь Москву", повідомляє "Перший Криворізький".
Учасники акції вважають, що священнослужитель не має жити "на широку ногу". Мешканці міста зазначають, що Кіцай "завжди їздить на дорогих авто, його рідко можна побачити серед звичайних людей, найчастіше його бачать під час помпезних відкриттів пам'ятників в компанії міського голови".
Для забезпечення порядку на місці проведення акції також були присутні правоохоронці.
Керуючий Криворізькою єпархією митрополит Криворізький і Нікопольський Єфрем був серед тих, хто вирішив засвідчити вірність канонічній УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм (Московський патріархат).
Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату відмовилася долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір