У Кривому Розі не вмикають опалення через борги "Теплоцентралі"

У місті оголосили вимушені канікули в школах і дитячих садках

У Кривому Розі не вмикають опалення через борги державного підприємства "Криворізька теплоцентраль".

Підприємству "Криворізька теплоцентраль", що керується Фондом державного майна, необхідно одноразово виплатити НАК "Нафтогаз" борг понад 375 млн грн для отримання газу.

"За 2 роки у державній "Теплоцентралі" змінилося 5 директорів і жоден з них не був узгоджений з містом. "Криворізька теплоцентраль" сама виробляє тепло, сама його продає споживачам і сама збирає гроші. І абсолютно автономно працює від міської влади. Ми просто є заручниками, тому що підприємство працює на території Кривого Рогу", - сказав перший заступник мера Олександр Катриченко, повідомляють Українські Новини.

Через відсутність опалення в місті оголосили вимушені канікули в школах і дитячих садках, що обслуговуються підприємством "Криворізька теплоцентраль".

"Ми просто змушені піти на це крок. Максимальна температура в садках сягає +14 градусів. Це з урахуванням увімкнення електрообігрівачів", - сказала начальник управління освіти і науки міськради Тетяна Кріпак.

Станом на 11 листопада без тепла в Кривому Розі залишаються 78 шкіл, 75 садків, 22 лікарні, 30 об'єктів соцкультпобуту, 2 011 багатоповерхових будинків, військова частина 3011.

Без опалення перебуває близько 300 тис. населення Кривого Рогу. У місті проживає 630 тис. осіб.