У Кривому Розі не вмикають опалення через борги "Теплоцентралі"
Підприємству "Криворізька теплоцентраль", що керується Фондом державного майна, необхідно одноразово виплатити НАК "Нафтогаз" борг понад 375 млн грн для отримання газу.
"За 2 роки у державній "Теплоцентралі" змінилося 5 директорів і жоден з них не був узгоджений з містом. "Криворізька теплоцентраль" сама виробляє тепло, сама його продає споживачам і сама збирає гроші. І абсолютно автономно працює від міської влади. Ми просто є заручниками, тому що підприємство працює на території Кривого Рогу", - сказав перший заступник мера Олександр Катриченко, повідомляють Українські Новини.
Через відсутність опалення в місті оголосили вимушені канікули в школах і дитячих садках, що обслуговуються підприємством "Криворізька теплоцентраль".
"Ми просто змушені піти на це крок. Максимальна температура в садках сягає +14 градусів. Це з урахуванням увімкнення електрообігрівачів", - сказала начальник управління освіти і науки міськради Тетяна Кріпак.
Станом на 11 листопада без тепла в Кривому Розі залишаються 78 шкіл, 75 садків, 22 лікарні, 30 об'єктів соцкультпобуту, 2 011 багатоповерхових будинків, військова частина 3011.
Без опалення перебуває близько 300 тис. населення Кривого Рогу. У місті проживає 630 тис. осіб.
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