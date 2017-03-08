У Кривому Розі правоохоронці обшукують підприємства
З самого ранку озброєні спецпризначенці в балаклавах проводять слідчі дії в офісі ПАТ "Криворіжгаз" та вилучають документацію, що їх цікавить.
"Офіційна причина поки невідома, але з власних джерел ми дізнались, що їх пов'язують із вибухом газу в багатоповерхівці в червні, внаслідок чого постраждала літня жінка", - повідомляє "5 канал".
Окрім того, з 9-ої години ранку представники спецпідрозділу КОРД та Нацполіції Київської області провели обшуки на металобазі та в офісній споруді. Їх пов'язують із людиною, яка за словами правоохоронців, є місцевим кримінальним авторитетом.
Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, у приміщеннях управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації пройшли обшуки в рамках розслідування корупційних дій посадових осіб КОДА.
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