У Кривому Розі правоохоронці обшукують підприємства

Обшуки пов'язують із людиною, яка за словами правоохоронців, є місцевим кримінальним авторитетом

У Кривому Розі силовики обшукують одразу кілька приміщень державних та комерційних установ.

З самого ранку озброєні спецпризначенці в балаклавах проводять слідчі дії в офісі ПАТ "Криворіжгаз" та вилучають документацію, що їх цікавить.

"Офіційна причина поки невідома, але з власних джерел ми дізнались, що їх пов'язують із вибухом газу в багатоповерхівці в червні, внаслідок чого постраждала літня жінка", - повідомляє "5 канал".

Окрім того, з 9-ої години ранку представники спецпідрозділу КОРД та Нацполіції Київської області провели обшуки на металобазі та в офісній споруді. Їх пов'язують із людиною, яка за словами правоохоронців, є місцевим кримінальним авторитетом.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, у приміщеннях управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації пройшли обшуки в рамках розслідування корупційних дій посадових осіб КОДА.