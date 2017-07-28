CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пройшов смерч і дощ з градом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі пронісся смерч, пошкоджено дахи будинків, повалено дерева, - ВІДЕО
У Кривому Розі вирував смерч
Фото:1kr.ua
Як повідомляє Перший Криворізький, град був діаметром 6-19 мм, місцями його розмір досягав куряче яйце.
На мікрорайон Дружба обрушився смерч. Очевидці розповіли, що вихор зривав дахи з будинків, пошкодив вікна та дерева.
Крім того, ураганним вітром повалено дерева, паркани, також обірвані дроти і пошкоджені газові труби.
Нагадаємо. що раніше в ДСНС повідомляли, що в Україні 109 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовами.
Для прикладу, до вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.
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28 07 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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