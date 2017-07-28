У Кривому Розі пронісся смерч, пошкоджено дахи будинків, повалено дерева, - ВІДЕО

У Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пройшов смерч і дощ з градом.

Як повідомляє Перший Криворізький, град був діаметром 6-19 мм, місцями його розмір досягав куряче яйце.

На мікрорайон Дружба обрушився смерч. Очевидці розповіли, що вихор зривав дахи з будинків, пошкодив вікна та дерева.

Крім того, ураганним вітром повалено дерева, паркани, також обірвані дроти і пошкоджені газові труби.

Нагадаємо. що раніше в ДСНС повідомляли, що в Україні 109 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовами.

Для прикладу, до вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.