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У Кривому Розі пронісся смерч, пошкоджено дахи будинків, повалено дерева, - ВІДЕО

У Кривому Розі вирував смерч
У Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пройшов смерч і дощ з градом.
У Кривому Розі пронісся смерч, пошкоджено дахи будинків, повалено дерева, - ВІДЕО Фото:1kr.ua

Як повідомляє Перший Криворізький, град був діаметром 6-19 мм, місцями його розмір досягав куряче яйце.

На мікрорайон Дружба обрушився смерч. Очевидці розповіли, що вихор зривав дахи з будинків, пошкодив вікна та дерева.

Крім того, ураганним вітром повалено дерева, паркани, також обірвані дроти і пошкоджені газові труби.

Нагадаємо. що раніше в ДСНС повідомляли, що в Україні 109 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла у зв'язку зі складними погодними умовами.

Для прикладу, до вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.

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28 07 2017 22:58
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