У Кривому Розі пройшов Марш рівності

На захід прийшли близько 30 людей

У Кривому Розі відбувся марш ЛГБТ.

Як розповідали організатори ще при підготовці події, проведення маршу має на меті захист рівних прав та привернення уваги до проблем людей з гомосексуальною орієнтацією, повідомляє місцевий канал "Первый городськой".



Фото: 1tv.kr.ua/news



Фото: 1tv.kr.ua/news



Фото: 1tv.kr.ua/news



Фото: 1tv.kr.ua/news

Також у місті зібралися противники маршу - представники кількох громадських і релігійних організацій, які виступають за традиційні сімейні цінності.

Нагадаємо, суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення маршу ЛГБТ-спільноти "КривбасПрайд" цими вихідними.

Додамо, що в Кривому Розі невідомі скоїли напад на голову оргкомітету фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченка.

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