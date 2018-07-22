У Кривому Розі пройшов Марш рівності
Як розповідали організатори ще при підготовці події, проведення маршу має на меті захист рівних прав та привернення уваги до проблем людей з гомосексуальною орієнтацією, повідомляє місцевий канал "Первый городськой".
Фото: 1tv.kr.ua/news
Фото: 1tv.kr.ua/news
Фото: 1tv.kr.ua/news
Фото: 1tv.kr.ua/news
Також у місті зібралися противники маршу - представники кількох громадських і релігійних організацій, які виступають за традиційні сімейні цінності.
Нагадаємо, суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення маршу ЛГБТ-спільноти "КривбасПрайд" цими вихідними.
Додамо, що в Кривому Розі невідомі скоїли напад на голову оргкомітету фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченка.
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