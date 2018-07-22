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У Кривому Розі пройшов Марш рівності

На захід прийшли близько 30 людей
У Кривому Розі відбувся марш ЛГБТ.
У Кривому Розі пройшов Марш рівності Фото: 1tv.kr.ua/news

Як розповідали організатори ще при підготовці події, проведення маршу має на меті захист рівних прав та привернення уваги до проблем людей з гомосексуальною орієнтацією, повідомляє місцевий канал "Первый городськой".


Фото: 1tv.kr.ua/news


Фото: 1tv.kr.ua/news

 


Фото: 1tv.kr.ua/news

 


Фото: 1tv.kr.ua/news

Також у місті зібралися противники маршу - представники кількох громадських і релігійних організацій, які виступають за традиційні сімейні цінності.

Нагадаємо, суд у Кривому Розі відмовив райраді у забороні проведення маршу ЛГБТ-спільноти "КривбасПрайд" цими вихідними. 

Додамо, що в Кривому Розі невідомі скоїли напад на голову оргкомітету фестивалю "КривбасПрайд" Бориса Золотченка.

 
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22 07 2018 12:02
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