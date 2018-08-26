CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі в суботу, 25 серпня, бригада рятувальників, які прибули на виклик по вулиці Гетьманській, застрягла в ліфті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі рятувальники, які прибули на допомогу поліції, застрягли в ліфті
Звільняти їх довелося ліфтеру
Фото: з відкритих джерел
Рятувальники приїхали на допомогу слідчим, які розслідують обставини вбивства в квартирі, повідомляє "Перший криворізький".
Труп було виявлено у квартирі на дев'ятому поверсі. Ліфт раптово застряг на першому поверсі, коли співробітники ДержНС піднімалися на сьомий, щоб відчинити двері до квартири, в якій може перебувати вбивця. Звільняти їх довелося ліфтеру.
Нагадаємо, що в Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому перебували 30-річна жінка й 11-річна школярка.
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26 08 2018 16:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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