У Кривому Розі співробітника "Укрзалізниці" викрили на спробі дати хабар поліцейському
Наслідком була встановлена причетність співробітника Придніпровської залізниці до крадіжки металевої опори контактної мережі. Підозрюваний вирішив домовитися про закриття кримінального провадження шляхом дачі 15 тисяч гривень хабара слідчому поліції, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
"Поліцейський відразу повідомив про пропозицію неправомірної вигоди начальнику Криворізького відділу поліції і співробітникам управління внутрішньої безпеки. У результаті 22 травня 2017 року службовому кабінеті правоохоронці задокументували факт передачі неправомірної вигоди 28-річним чоловіком начальнику слідчого відділення", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Таким чином, крім відповідальності за ст. 185 (крадіжка), підозрюваному загрожує від чотирьох до восьми років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.
Наразі вирішується питання затримання підозрюваного, додали в прес-службі поліції.
Нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду Києва обвинувальний акт за підозрою посадових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств в заволодінні коштами залізниці в сумі 20 млн грн під час тендерних закупівель.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків