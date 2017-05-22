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У Кривому Розі співробітника "Укрзалізниці" викрили на спробі дати хабар поліцейському

Підозрюваний підготував 15 тис грн
У Кривому Розі співробітник "Укрзалізниці" затриманий за підозрою в спробі дати хабар поліцейському нібито за закриття кримінальної справи проти нього.
У Кривому Розі співробітника "Укрзалізниці" викрили на спробі дати хабар поліцейському Фото: dp.npu.gov.ua

Наслідком була встановлена ​​причетність співробітника Придніпровської залізниці до крадіжки металевої опори контактної мережі. Підозрюваний вирішив домовитися про закриття кримінального провадження шляхом дачі 15 тисяч гривень хабара слідчому поліції, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

"Поліцейський відразу повідомив про пропозицію неправомірної вигоди начальнику Криворізького відділу поліції і співробітникам управління внутрішньої безпеки. У результаті 22 травня 2017 року службовому кабінеті правоохоронці задокументували факт передачі неправомірної вигоди 28-річним чоловіком начальнику слідчого відділення", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Таким чином, крім відповідальності за ст. 185 (крадіжка), підозрюваному загрожує від чотирьох до восьми років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.

Наразі вирішується питання затримання підозрюваного, додали в прес-службі поліції.

Нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду Києва обвинувальний акт за підозрою посадових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств в заволодінні коштами залізниці в сумі 20 млн грн під час тендерних закупівель.

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22 05 2017 16:18
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