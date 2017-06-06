У Кривому Розі стався обвал породи на шахті: загинув гірник

До рятувальних робіт залучили 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу

У Кривому Розі на шахті "Октябрська" стався обвал породи, внаслідок чого під завалами опинився гірник.

"6 червня о 8:55 у р. Кривий Ріг Дніпропетровської області на шахті "Октябрська" на горизонті 1220 м сталося обрушення породи. За попередньою інформацією, потрапив під завал 1 гірник", - повідомляє прес-служба ДержНС України.

До рятувальних робіт залучили 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

Оновлення. У результаті ранкового обвалення породи на шахті в Кривому Розі загинув гірник.

"О 10:03 відділення Дніпропетровського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону виявлено та вилучено з-під завалу тіло загиблого гірника, 1979 р.н. Зараз проводяться роботи з підняття тіла на поверхню", - сказано в повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.

Гірники, які вижили після вибуху, розповідями деталі інциденту.

Депутати Львівської облради виділили додаткові 1,7 млн грн на одноразові виплати постраждалим від вибуху на шахті "Степова" та сім'ям загиблих гірників.