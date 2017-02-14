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У Кривому Розі суддя отримав квартиру, виселивши з неї людей, - ВІДЕО

Суддя стверджує, що продав квартиру за $1700
Суддя Жовтневого райсуду Кривого Рогу Олексій Пустовіт виселив з квартири громадян, отримав її у користування, приватизував і продав, про що не зазначив у електронній декларації.
У Кривому Розі суддя отримав квартиру, виселивши з неї людей, - ВІДЕО Олексій Пустовіт. Фото: 1tv.kr.ua

У березні 2014-го Пустовіт прийняв рішення зняти з реєстрації чотирьох громадян, що користувалися комунальною квартирою по вул. Січеславська, 40.

Незабаром суддя звернувся за службовим житлом, мотивуючи це тим, що йому ніде жити, і отримав у користування саме цю квартиру. Протягом 2015-го він прописався в ній, приватизував житло і продав його, йдеться в програмі "Наші гроші. Досудилися"

У свою чергу Пустовіт стверджує, що продав квартиру площею 35 кв м за 36 тисяч гривень, тобто $1700.

"То вона зовсім маленька. Простими словами – вона убита. Отак коштує. Все мінять потрібно було", - обґрунтував суддя невелику ціну житла.

Водночас місцеві ріелтори оцінюють таку квартиру у $9000-12000. Дохід від продажу у 2015-му службового житла суддя не вказав у електронній декларації за цей рік.

За декларування недостовірних даних встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність – залежно від вартості прихованого майна, нагадують журналісти.

Нагадаємо, в суботу, 11 лютого, в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

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14 02 2017 15:13
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