У Кривому Розі суддя отримав квартиру, виселивши з неї людей, - ВІДЕО
У березні 2014-го Пустовіт прийняв рішення зняти з реєстрації чотирьох громадян, що користувалися комунальною квартирою по вул. Січеславська, 40.
Незабаром суддя звернувся за службовим житлом, мотивуючи це тим, що йому ніде жити, і отримав у користування саме цю квартиру. Протягом 2015-го він прописався в ній, приватизував житло і продав його, йдеться в програмі "Наші гроші. Досудилися".
У свою чергу Пустовіт стверджує, що продав квартиру площею 35 кв м за 36 тисяч гривень, тобто $1700.
"То вона зовсім маленька. Простими словами – вона убита. Отак коштує. Все мінять потрібно було", - обґрунтував суддя невелику ціну житла.
Водночас місцеві ріелтори оцінюють таку квартиру у $9000-12000. Дохід від продажу у 2015-му службового житла суддя не вказав у електронній декларації за цей рік.
За декларування недостовірних даних встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність – залежно від вартості прихованого майна, нагадують журналісти.
Нагадаємо, в суботу, 11 лютого, в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
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