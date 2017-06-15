Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кривому Розі у житловому будинку стався вибух через витік газу

Постраждала пенсіонерка
У Кривому Розі на вулиці Січеславській стався вибух у квартирі житлового будинку.
У Кривому Розі у житловому будинку стався вибух через витік газу Фото: dp.npu.gov.ua

Інформація про вибух надійшла в поліції близько 13:00. Вибух прогримів на 4-му поверсі чотириповерхового будинку, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

"Було встановлено, що в квартирі, де стався вибух, перебувала жінка 1945 року народження. Вона дістала опіки середнього ступеня тяжкості і була госпіталізована в міську лікарню", - наголошується в повідомленні.


Фото: dp.npu.gov.ua

Попередньо, причиною вибуху став витік природного газу. Зараз на місці події працюють правоохоронці з метою встановлення всіх обставин події.


Фото: dp.npu.gov.ua

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в столичній квартирі стався вибух, чоловік і жінка дістали опіки, проте від госпіталізації відмовилися.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2017 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.