У Кривому Розі у житловому будинку стався вибух через витік газу
Інформація про вибух надійшла в поліції близько 13:00. Вибух прогримів на 4-му поверсі чотириповерхового будинку, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
"Було встановлено, що в квартирі, де стався вибух, перебувала жінка 1945 року народження. Вона дістала опіки середнього ступеня тяжкості і була госпіталізована в міську лікарню", - наголошується в повідомленні.
Фото: dp.npu.gov.ua
Попередньо, причиною вибуху став витік природного газу. Зараз на місці події працюють правоохоронці з метою встановлення всіх обставин події.
Фото: dp.npu.gov.ua
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в столичній квартирі стався вибух, чоловік і жінка дістали опіки, проте від госпіталізації відмовилися.
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