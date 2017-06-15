У Кривому Розі у житловому будинку стався вибух через витік газу

У Кривому Розі на вулиці Січеславській стався вибух у квартирі житлового будинку.

Інформація про вибух надійшла в поліції близько 13:00. Вибух прогримів на 4-му поверсі чотириповерхового будинку, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

"Було встановлено, що в квартирі, де стався вибух, перебувала жінка 1945 року народження. Вона дістала опіки середнього ступеня тяжкості і була госпіталізована в міську лікарню", - наголошується в повідомленні.



Фото: dp.npu.gov.ua

Попередньо, причиною вибуху став витік природного газу. Зараз на місці події працюють правоохоронці з метою встановлення всіх обставин події.



Фото: dp.npu.gov.ua

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в столичній квартирі стався вибух, чоловік і жінка дістали опіки, проте від госпіталізації відмовилися.