У Кривому Розі в ДТП потрапили три патрульні "Prius", - ФОТО

У суботу, 13 травня, у Кривому Розі сталося потрійне ДТП - зіткнулися три автомобілі Toyota Prius патрульної поліції.

"Вранці 13 травня приблизно о 6:00 на проїжджій частині кільця площі Звільнення сталося ДТП з участю службових автомобілів Toyota Prius, якими керували патрульні поліцейські. В наслідок аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. За цим фактом складено відповідні адміністративні матеріали. Управління патрульної поліції в Кривому Розі ініціювало службове розслідування", - заявив прес-офіцер патрульної поліції Станіслав Барщевський, інформує "Перший криворізький".

Видання наводить також слова неназваного джерела в патрульній поліції, яке стверджує, що причиною ДТП стала зношена гума.

"Водій першого поліцейського Prius гнався за автомобілем порушника, в'їхав у калюжу, втратив керування та влетів у бордюр. Другий їхав оформляти ДТП, влетів в ту ж калюжу і також став учасником аварії. Третій Prius їхав на виклик за бійку. Не доїхав, приєднався до решти. Постраждало тільки залізо, люди цілі", - розповів він.

Нагадаємо, що 7 травня в Запоріжжі патрульні збили 30-річну жінку.