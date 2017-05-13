У Кривому Розі в ДТП потрапили три патрульні "Prius", - ФОТО
"Вранці 13 травня приблизно о 6:00 на проїжджій частині кільця площі Звільнення сталося ДТП з участю службових автомобілів Toyota Prius, якими керували патрульні поліцейські. В наслідок аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. За цим фактом складено відповідні адміністративні матеріали. Управління патрульної поліції в Кривому Розі ініціювало службове розслідування", - заявив прес-офіцер патрульної поліції Станіслав Барщевський, інформує "Перший криворізький".
Видання наводить також слова неназваного джерела в патрульній поліції, яке стверджує, що причиною ДТП стала зношена гума.
"Водій першого поліцейського Prius гнався за автомобілем порушника, в'їхав у калюжу, втратив керування та влетів у бордюр. Другий їхав оформляти ДТП, влетів в ту ж калюжу і також став учасником аварії. Третій Prius їхав на виклик за бійку. Не доїхав, приєднався до решти. Постраждало тільки залізо, люди цілі", - розповів він.
Нагадаємо, що 7 травня в Запоріжжі патрульні збили 30-річну жінку.
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