Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кривому Розі в ДТП потрапили три патрульні "Prius", - ФОТО

Причиною називають "лису" гуму машин
У суботу, 13 травня, у Кривому Розі сталося потрійне ДТП - зіткнулися три автомобілі Toyota Prius патрульної поліції.
У Кривому Розі в ДТП потрапили три патрульні "Prius", - ФОТО Фото: 1kr.ua

"Вранці 13 травня приблизно о 6:00 на проїжджій частині кільця площі Звільнення сталося ДТП з участю службових автомобілів Toyota Prius, якими керували патрульні поліцейські. В наслідок аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. За цим фактом складено відповідні адміністративні матеріали. Управління патрульної поліції в Кривому Розі ініціювало службове розслідування", - заявив прес-офіцер патрульної поліції Станіслав Барщевський, інформує "Перший криворізький".

Видання наводить також слова неназваного джерела в патрульній поліції, яке стверджує, що причиною ДТП стала зношена гума.

"Водій першого поліцейського Prius гнався за автомобілем порушника, в'їхав у калюжу, втратив керування та влетів у бордюр. Другий їхав оформляти ДТП, влетів в ту ж калюжу і також став учасником аварії. Третій Prius їхав на виклик за бійку. Не доїхав, приєднався до решти. Постраждало тільки залізо, люди цілі", - розповів він.

Нагадаємо, що 7 травня в Запоріжжі патрульні збили 30-річну жінку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2017 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.