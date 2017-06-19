У Кривому Розі в Саакашвілі кинули пакетом із зеленкою, - ВІДЕО
Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook оприлюднив сам Саакашвілі.
На відео видно, як під час виступу перед численним натовпом у Саккашвілі полетіли пакети із зеленкою, він спритно ухилявся від них, проте все ж таки на нього потрапила певна кількість зеленки.
Люди, які прийшли на мітинг, одразу затримали нападника, ним виявився чоловік у спортивній формі.
Сам Саакашвілі вважає, що ця акція була спланована мером Кривого Рогу Юрієм Вілкулом.
"Місто повністю контролюється ОПГ Вілкула, вони підіслали на мою зустріч тітушек, які кидали в мою сторону пакети із зеленкою, після я пожартував, що місцеві бандити намагалися перетворити нас в партію Зелених", - написав політик.
Нагадаємо, що мер Дніпра Борис Філатов запропонував депортувати колишнього очільника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, оскільки він "хворий і дуже небезпечний".
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