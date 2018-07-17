У Кривому Розі в житловому будинку стався вибух: троє постраждалих Причина вибуху встановлюється

У Кривому Розі у дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб, серед яких одна дитина.

Фото: dsns.gov.ua

Вибух стався на 8-му поверсі будинку по вулиці Чарівній, 3 о 21:22 16 липня, повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Зруйновано міжкімнатні перегородки двох квартир та пошкоджено перегородки п’яти квартир. Пошкоджено елементи несучих конструкцій 8-го поверху", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що місцева влада відселила 4 мешканців будинку. Причина вибуху встановлюється. Нагадаємо, що в Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей.

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