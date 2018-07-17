CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі у дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб, серед яких одна дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі в житловому будинку стався вибух: троє постраждалих
Причина вибуху встановлюється
Фото: dsns.gov.ua
Вибух стався на 8-му поверсі будинку по вулиці Чарівній, 3 о 21:22 16 липня, повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Зруйновано міжкімнатні перегородки двох квартир та пошкоджено перегородки п’яти квартир. Пошкоджено елементи несучих конструкцій 8-го поверху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцева влада відселила 4 мешканців будинку. Причина вибуху встановлюється.
Нагадаємо, що в Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 07 2018 09:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"