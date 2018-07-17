Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кривому Розі в житловому будинку стався вибух: троє постраждалих

Причина вибуху встановлюється
У Кривому Розі у дев'ятиповерховому житловому будинку стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб, серед яких одна дитина.
У Кривому Розі в житловому будинку стався вибух: троє постраждалих Фото: dsns.gov.ua

Вибух стався на 8-му поверсі будинку по вулиці Чарівній, 3 о 21:22 16 липня, повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Зруйновано міжкімнатні перегородки двох квартир та пошкоджено перегородки п’яти квартир. Пошкоджено елементи несучих конструкцій 8-го поверху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцева влада відселила 4 мешканців будинку. Причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, що в Лисичанську Луганської області стався вибух у приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2018 09:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.