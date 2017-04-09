CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі Дніпропетровської області в понеділок, 4 вересня, відкрили безкоштовне кафе для учасників бойових дій та родичів загиблих бійців АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі відкрили безкоштовне кафе для учасників АТО
У кафе відвідувачам пропонують безкоштовно перекусити і відпочити
Фото: 1tv.kr.ua
Як повідомляє Перший Міський, благодійне кафе працює в будівлі Координаційного центру допомоги бійцям АТО щодня з 9:00 до 15:00. За перші години в закладі пообідали більше 20 осіб.
У день відкриття гостям пропонували борщ, вареники і компот. Надалі планується урізноманітнити меню піцою та іншими стравами від ветеранів АТО.
Зазначається, що продукти допомагають постачати фермери Криворізького району. На сьогоднішній день близько 20 осіб погодилися співпрацювати з центром.
Нагадаємо, що в Києві і Дніпрі відкрили піцерії Pizza Veterano, де працюють колишні учасники АТО.
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04 09 2017 22:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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