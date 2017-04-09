У Кривому Розі відкрили безкоштовне кафе для учасників АТО

У кафе відвідувачам пропонують безкоштовно перекусити і відпочити

У Кривому Розі Дніпропетровської області в понеділок, 4 вересня, відкрили безкоштовне кафе для учасників бойових дій та родичів загиблих бійців АТО.

Як повідомляє Перший Міський, благодійне кафе працює в будівлі Координаційного центру допомоги бійцям АТО щодня з 9:00 до 15:00. За перші години в закладі пообідали більше 20 осіб.

У день відкриття гостям пропонували борщ, вареники і компот. Надалі планується урізноманітнити меню піцою та іншими стравами від ветеранів АТО.

Зазначається, що продукти допомагають постачати фермери Криворізького району. На сьогоднішній день близько 20 осіб погодилися співпрацювати з центром.

Нагадаємо, що в Києві і Дніпрі відкрили піцерії Pizza Veterano, де працюють колишні учасники АТО.